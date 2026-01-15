La vera crisi che stiamo vivendo è quella del nemico che abbiamo smesso di chiamare fratello. Torniamo a leggere Camus e Leopardi

Che stupendi dispositivi sono quelli di cui ci siamo dotati dopo secoli di massacri, noi occidentali ed europei, in alcuni casi così riusciti da essere divenuti la cornice amministrativa di un agire virtuoso all’insegna della ricerca della vera solidarietà tra gli uomini. Occorrerebbe qui dilungarsi, partendo dal Beccaria sino ad arrivare a Foucault, e ancora oltre, per tornare a ricordarci, in modo onesto e disarmato, quanto sia importante che la vita del mio nemico rimanga il bene che più sta a cuore a ognuno, e anche che tale principio naturale, prima, e poi fondante ogni gradiente di legalità nelle democrazie sgorgate da quell’impegno di pensiero e di fede così tenaci e venute dopo l’orrore delle guerre mondiali, è bene che continui ad essere sentito da ciascuno come intangibile, specie in questo tempo, in cui viene così subdolamente minacciato. Qui basterà anche solo riaffermare questo postulato: o il nemico è nostro fratello, e l’ingiustizia che subisce mi offende tanto quanto quella che potrei patire io stesso, oppure ci stiamo consegnando alla rovina, scelleratamente.

La vita umana è inviolabile, la libertà umana è inviolabile, e non può comprimersi “se non nei modi e nelle forme previste dalla legge”, e cioè dal potere legislativo cui debbono soggiacere tutti gli altri poteri dello stato: anche questo fraseggio, così musicale e caloroso, l’abbiamo conquistato guadando fiumi di sangue. Ma badiamo bene: la vita umana è inviolabile (stavolta pensiamo a Simon Weil: in senso impersonale), se tale consideriamo quella di qualunque uomo. Non di un uomo appartenente al sistema di valori che riconosciamo, dunque nostro simile, ma dell’uomo distante anni luce da noi, soprattutto quella dell’uomo più disprezzabile, più condannabile. Dobbiamo combattere per questo. È desolante accorgersi che “fratello” e “nemico” stiano divenendo via via parole che provocano insensatamente orrore a molti se udite all’interno della frase. O della stessa stanza. E sui mezzi di comunicazione con cui ci esprimiamo ogni giorno tale fastidio va in onda ancor più grottescamente di quanto avvenga nella realtà fisica.

Dovremmo tornare allo studio dei padri che ci aiutarono a diradare i lumi della ragione, della fede e della possibilità di ragionare filosoficamente, cioè umanamente, ogni giorno, e meditare su quanto tale disprezzo delle nostre più profonde conquiste sia sciocco e miope. Mentre barricate da ogni parte, fanatismo, assertività capziosa camuffata da fedeltà ideologica che impediscono alcun contraddittorio tra portatori di pensieri diversi, legittimazione della forza e del dileggio come metodi per disinnescare la dialettica impazzano noi dobbiamo provare ad essere degni eredi di Locke, di Voltaire, di S. Agostino, di Kant. Perché non avremo vita quotidiana degna se non avremo una vita in comune, e comune, da sempre e per sempre, potrà essere solo la comunità fondata sul sacro rispetto di tale assunto: che il sangue del mio prossimo, che sia pure prossimo nemico, vale quanto il mio.