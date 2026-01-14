Pokemon, Star Wars e stipendi in mattoncini: abbiamo chiesto a Paolo Crepet perché gli adulti stanno in fissa coi Lego. C'entrano le "scopate in spiaggia" e i "nonni colonialisti"

Dottor Crepet, che ne pensa di questi adulti che giocano ai Lego?

Sarebbe strano non fosse così. I bambini non sanno più neanche cosa siano i Lego. Quindi ormai è un feticismo, il Lego.

Certo, ma secondo lei da cosa può essere dovuto? C’è qualche radice profonda?

I Lego una volta venivano regalati dai genitori ai bambini e questi passavano ore e ore a costruire le loro cose, era una cosa intelligente, giusta. Da quando siamo diventati stupidi queste cose le abbiamo tolte. Ci è rimasto il papà un po’ rincoglionito che gioca ai Lego come lo zio che ha i trenini in soffitta.

Certo, certo. Ma c’è stato un momento particolare in cui si è diventati stupidi?

No, un po’ alla volta. Però ci è piaciuto, quindi siamo stati abbastanza costanti. Abbiamo perduto le cose essenziali. Lei capisce che un bambino che non gioca perde una cosa essenziale. Quindi ci vuole anche un certo coraggio a togliere dalle mani di un bambino un gioco.

Che educazione possono dare dei genitori che giocano ai Lego come dei bambini?

Mah, i bambini neanche se ne accorgono, probabilmente, che papà alle due di notte sta costruendo una Ferrari con il Lego. È abbastanza inutile, come non è un esempio positivo né negativo, è semplicemente un’altra cosa.

Non è forse un tempo perduto che questi adulti cercano di ritrovare?

Se fosse questo quel Lego lo regalerebbero ai figli, torno a dire. Se fosse un tempo perduto, se uno si ricordasse di quando era bambino, di quanto se ne è giovato di quella costruzione, allora sarebbe tutta un’altra cosa.

Alcuni studi sostengono la tesi per cui il 90% di questi adulti che s’intrattengono con questi giocattoli lo fanno anche per ridurre lo stress

Una volta si usavano delle palline morbide, per esempio, ma non credo che sia così interessante discuterne. Uno cerca di combattere il proprio stress come crede.

Certo, ma secondo lei questa tendenza è dovuta a qualche carenza affettiva di fondo?

Non credo. Gli adulti non sanno più usare le mani e probabilmente il Lego rappresenta l’ultima spiaggia. Quindi cosa vuole? E’ una cosa un po’ malinconica, un po’ triste, perché ad esempio a me sarebbe simpatico un papà che con un foglio della Gazzetta, si fa un cappello da muratore.

Beh certo, c’è anche da dire che tra la generazione dei nostri padri e nonni ne è passata di acqua sotto i ponti

I nostri nonni sapevano fare tutto, facevano anche le sigarette da nulla. Con le loro mani costruivano un mondo. Adesso noi costruiamo il mondo con le mani degli altri.

Cosa intende dire?

Siamo molto più colonialisti di suo nonno oggi.

Perché?

Perché per la nostra vita abbiamo bisogno di una serie di servizi a poco prezzo. Il mio nonno faceva tutto da sé, anche mia nonna, e quindi non aveva bisogno di una signora che portava la pizza alle otto e mezza di sera quando pioveva. E quindi la nonna faceva il pane in casa. E quindi eravamo più rispettosi, poi certo. Lei mi dirà: in Africa stavano peggio, ma credo che peggio di così sia difficile. È possibile, lo sto dicendo, certo. Quando c’era il fascismo da noi, il Belgio aveva il Congo, quindi non è che scherzavamo con le colonie. Adesso però le colonie non sono più in Africa, sono intorno alla stazione di Bruxelles.