Oggi Vittorio Boiocchi, ex capo ultras della curva Nord, avrebbe compiuto 73 anni. La famiglia lo ricorda sui social

Oggi, 30 dicembre 2025, Vittorio Boiocchi avrebbe compiuto 73 anni. Lo hanno ricordato sui social alcuni amici e sua figlia Roberta. Lo Zio, storico capo ultras della curva Nord dell’Inter, è stato ucciso il 29 ottobre 2022, raggiunto sotto casa sua in via Fratelli Zanzottera da due killer, che lo colpiscono con due colpi di pistola. Un omicidio su cui sono state fatte ipotesi per due anni. Adesso però sappiamo come sono andate le cose e chi ha ordito l’azione. I responsabili sono Andrea Beretta, Marco Ferdico, Gianfranco Ferdico, Pietro Andrea Simoncini e Daniel D’Alessandro Bellebuono. Tutti sono a processo, la prima udienza si è celebrata il 10 dicembre scorso, le prossime saranno ad aprile. Molte cose i magistrati le hanno sapute da Beretta, ex leader della tifoseria organizzata nerazzurra e mandante dell’omicidio. Beretta voleva prendersi la curva Nord, con tutti i guadagni e i business a essa collegati. Dopo aver ucciso lo Zio però non rimane l’unico uomo al comando: viene affiancato da Ferdico e da Antonio Bellocco. Quest’ultimo verrà ucciso il 4 settembre del 2024 fuori dalla palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio. Il secondo omicidio è stato decisivo per le indagini: da lì sono partiti gli arresti, le confessioni, le rivelazioni sui movimenti dietro al mondo ultras milanese. Vittorio Boiocchi in tutto questo non è stato dimenticato da una parte della tifoseria organizzata nerazzurra. Il 29 ottobre scorso, a tre anni dall’omicidio, l’Inter ospitava a San Siro la Fiorentina: quel giorno gli Irriducibili, gruppo della Nord a cui lo Zio era molto vicino, lo hanno ricordato fuori dallo stadio insieme alla famiglia. Avrebbero dovuto essere loro, pare, a prendere le redini della curva dopo il vecchio ultrà. Le cose andranno diversamente.