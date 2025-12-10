Via al processo per l’omicidio Boiocchi: 150mila euro di risarcimento alla famiglia dello Zio, ma inizialmente dovevano essere 200. Intanto Maurino Nepi semina zizzania in carcere. E Bellebuono parlerà?

Comincia così il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi colpito da cinque colpi di pistola sotto casa sua, in via Fratelli Zanzottera, il 29 ottobre 2022. In Corte d’Assise, Tribunale di Milano, ci sono poche persone. In prima fila sono sedute le tre figlie, tra cui Roberta, che ora è incinta, e la moglie dell’ultrà, Giovanna Pisu. Gli imputati sono tutti collegati dal carcere: Andrea Beretta, il mandante; Gianfranco e Marco Ferdico, gli organizzatori; Pietro Andrea Simoncini e Daniel D’Alessandro “Bellebuono”, gli esecutori. La prima udienza comincia in ritardo, la gente entra ed esce dall’aula, ci sono anche delle studentesse venute ad assistere. Prima dell’inizio la vedova Boiocchi si avvicina al pm Paolo Storari e gli stringe la mano sorridendo. Storari ha l’aria stanca, ma l’atmosfera in generale è distesa: tutti sanno che è solo un inizio, che la vera partita si giocherà nelle prossime udienze. Non sono molti i giornalisti presenti, ma quelli che ci sono scambiano qualche parola sottovoce soprattutto con gli avvocati Jacopo Cappetta e Mirko Perlino. Beretta è diventato collaboratore di giustizia, ha parlato del piano ordito ai danni del vecchio capo ultrà; gli altri, chi più chi meno, hanno cominciato ad aprirsi con i pm Paolo Storari e Stefano Ammendola. Bellebuono invece no, lui continua a non parlare. In aula l’avvocato Mirko Perlino legge l’offerta formulata per il risarcimento: 150 mila euro a nome di tre ultras, Pietro Andrea Simoncini e Gianfranco e Marco Ferdico. La famiglia dello Zio, rappresentata dal legale Marco Ventura, ritiene la “cifra incongrua” e dunque rifiuta. Inizialmente la somma doveva essere di 200mila euro oltre alla richiesta di non presentarsi come parti civili. L’avvocato Perlino fa sapere che c’è già un assegno da 50mila euro intestato alla vedova di Vittorio e che gli altri 100mila saranno versati tassativamente entro il 30 gennaio 2026. Un’offerta iniziale il cui rifiuto era prevedibile. Il 9 aprile si procederà con l’esame degli imputati, mentre il 25 e 27 maggio ci sarà la requisitoria. I tempi saranno rapidi, quindi. Saranno ammesse le riprese televisive, ma non potranno essere inquadrati né i testimoni né i pubblici ministeri. Storari e Ammendola hanno comunicato che chiameranno a testimoniare solo un agente della polizia giudiziaria.