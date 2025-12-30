Ma come fa Il Fatto a definire Putin uno che “vuole salvare l’Ucraina”? Stare con la Russia oggi significa stare dalla parte del più forte

Ma il Fatto Quotidiano come fa a scrivere un titolo così? “Trump&Putin, ultima offerta a Zelensky per salvare l’Ucraina”. Bah. Sarebbe stato più corretto scrivere “smembrare”. Che siano sinceri gli sforzi di Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina non lo mettiamo in dubbio, e tanto meno il fatto che Zelensky sia un osso duro, ma come il Fatto di Marco Travaglio continuare con una narrazione che sta dalla parte del più forte, o perlomeno, del più grosso, cioè la Russia, che adesso è anche appoggiata dagli Stati Uniti? Come si fa starsene dalla parte di Golia, ovvero di Putin? L’Ucraina è uno stato ben più piccolo, per quanto ben armato e ben addestrato, rispetto alla Russia e ormai sono quasi quattro anni che tiene botta contro Mosca, che certo, lentamente è avanzata conquistandosi circa un terzo del territorio, ovvero quasi tutto il Donbass, oltre alla Crimea, già sotto il suo tacco dal 2014, ma si sta difendendo senza l’aiuto di altri eserciti. E va bene, lo sta facendo con le armi dei volenterosi europei, ma qualsiasi nazione in guerra compra armi da nazioni compiacenti o amiche, è fisiologico. E ora sì, Kiev sta per cadere, mancano gli uomini, è morta un sacco di gente e scriverne stando seduti comodamente in una poltrona qui in Italia è molto ipocrita e anche abbastanza inutile, però che diamine, sono quattro anni che si scrivono sempre le stesse cose. Come non riconoscere a Zelensky quanto gli spetta?