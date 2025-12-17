Nelle motivazioni alla sentenza Doppia Curva ci sono cose che vanno ribadite. Altre, invece, meritano un approfondimento: il rapporto tra Ferdico e Bellocco, gli steward, Caminiti e il potere nella Sud

Dalle carte però si possono comprendere anche le dinamiche tra i singoli individui che movimentavano i business nelle due curve. Marco Ferdico, dopo l’omicidio di Antonio Bellocco, ha sempre ribadito che quell’amicizia con Totò era sincera. Marco era dalla parte di Antonio, contro Beretta. L’ex triumvirato, nato dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi, controllava uomini e soldi, biglietti e merchandising, spartendosi i ricavi mensilmente e in precisi momenti della stagione, come aveva già detto Beretta nelle sue confessioni. La rottura tra Ferdico-Bellocco e Berro è dovuta proprio a presunti guadagni nascosti da Andrea agli altri due. Le cose precipitano velocemente: Beretta capisce qualcosa, gira armato, diventa paranoico; Daniel D’Alessandro Bellebuono gli dà la conferma: c’è un piano per farlo fuori. Fuori dalla Palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio si consuma il delitto: Bellocco viene ucciso e partono gli arresti. Ma tra Ferdico e Totò, nel corso del tempo, qualche frizione pare ci fosse già stata. Stando a quanto riportato nel documento redatto dalla gup, c’è un fatto che esemplifica tale dinamica: dopo Inter-Juventus del 4 febbraio 2024 le due tifoserie ultras si scontrano per poi dividersi nelle vie limitrofe, evitando così le forze dell’ordine. Bellocco in quell’occasione viene contattato da Aurora Simoncini per avere notizie del marito: “Stai tranquilla che loro stanno meglio di me e di te... lui sta meglio di me e di te”. Marco è al sicuro. Però Totò prosegue dicendo: “Mi ha deluso per l'ennesima volta (fa riferimento a Ferdico, ndr), mi ha ferito fortemente, mi ha ferito fortemente. Che io tanto era che ti giuro me ne volevo scendere del tutto e del fatto... ma Franco (Gianfranco, padre di Marco, ndr), tutti gli altri... no no, purtroppo io lavoro io qua... devo stare forzatamente... ma no so il mio futuro se è più stabile come prima qua... ti dico la verità... ti dico la verità”. Qualcosa non stava funzionando, dunque. La gup evidenzia che questa conversazione dimostra “con più esaltazione, il suo ruolo all'interno della curva come rappresentante della famiglia Bellocco”. Lui in Lombardia doveva starci “forzatamente”.