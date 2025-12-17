Ma godetevi il Natale, grinch del caz*o!

Poi ci sono i grinch, anzi, i grinchdelcazzo, i guastafeste, i burberi, gli scontrosi, i polemici. Da un po’ di tempo a questa parte, persino gli attivisti… Siamo lontani dagli anni Settanta, quando un intellettuale come Giorgio Girardet scriveva Il vangelo della liberazione (1975) e parlava del Natale così: “Il contesto è chiaro: la ‘pace’ (che è poi sinonimo di vittoria finale, di salvezza, di liberazione totale) è annunciata a quelli che Dio ha scelto e che oggi soffrono nell’oppressione: ai pastori emarginati dalla società, ai parenti degli zeloti crocifissi, a tutti coloro che nel silenzio vegliavano attendendo la liberazione. Con Gesù Dio ha scelto questa gente misera e disprezzata, ‘ha rovesciato i potenti dai troni ma ha esaltato gli umili’ (Luca 1: 52), come aveva preannunciato Maria dopo l’annunciazione. La pace di Natale è una pace che discrimina, che chiama un popolo particolare, lo trae fuori dalla sua disperazione e lo costituisce messaggero della parola di Gesù”. Non crediate, anche questo è capitalismo, in un senso meno banale ma ben più aderente alla realtà: queste ipotesi, di comunismo cristologico o cristianesimo rivoluzionario, che vanno dai teologi della Liberazione a Slavoj Žižek, vivono con gioia le enormi possibilità garantite dal libero mercato delle idee, il più fondamentale tra i mercati liberi.