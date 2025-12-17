Escort Advisor celebra la giornata contro la violenza sulle sex worker e lo fa creando il Centro di tutela e prevenzione SexWork-SafeWork

Il 17 dicembre, come ogni anno, si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle sex worker. Cioè? Diciamo che per ventiquattro ore si finge di ricordarsi che esiste una categoria di persone che prende botte, viene rapinata, stuprata, minacciata e che, se prova a denunciare, spesso si sente rispondere con un’alzata di spalle moraleggiante. Poi il 18 si torna a parlare d’altro, possibilmente con la solita retorica sul degrado, sulle strade da ripulire e sulla parola prostituzione usata come se fosse una categoria penale e non un contenitore ideologico buono per non capire nulla. Questa giornata nasce nel 2003, non ieri, grazie a Annie Sprinkle e Robyn Few. Nasce perché la violenza sulle sex worker non è un incidente, ma un sistema: funziona grazie allo stigma, alla vergogna indotta, all’idea per cui se vendi sesso allora un po’ te la sei cercata. È una forma di violenza socialmente tollerata. E quando una violenza è tollerata, diventa strutturale. In mezzo a questo pantano, Escort Advisor (primo sito europeo di recensioni di escort) decide di dire una cosa che manda in tilt metà del dibattito pubblico, sex work is work. Non perché sia bello, liberatorio o rivoluzionario, ma perché è reale. È lavoro. E come tutti i lavori, se resta nell’ombra diventa più pericoloso, più ricattabile, più violento. Chi finge di non capirlo di solito lo fa per una ragione molto semplice: non vuole sporcarsi le mani con la complessità.