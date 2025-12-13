Ma davvero dopo una partita contro il Napoli Women una squadra maschile è stata invitata in un centro antiviolenza? La vergogna degli insulti sessisti e omofobi in campo e sui social

Tutto il peggio del calcio lo si è visto nella partita tra Napoli Women under 17 e l’under 14 maschile del Don Guanella. Nel corso della gara le giocatrici sono state ripetutamente attaccate con insulti sessisti e omofobi, proseguiti poi sui social. Frasi incommentabili come: “Tornate a fare le ballerine”, “put*ane», “vogliamo i vostri reggiseni”, sono arrivate dagli avversari nel corso della gara. Il Napoli Women ha poi diffuso una nota ufficiale: “Denunciamo pubblicamente quanto accaduto. Non per alimentare rabbia, ma per assumere una responsabilità che riguarda tutti. Perché se i ragazzi di oggi parlano così, significa che noi adulti – società, allenatori, famiglie, istituzioni – non stiamo facendo abbastanza”. La scelta della squadra partenopea, però, non si limita alla denuncia: “Noi crediamo nella possibilità di crescere, di imparare, di cambiare. E crediamo che il compito dello sport sia anche questo. Per questo invitiamo ufficialmente la società, i suoi tecnici e i ragazzi coinvolti a trascorrere una giornata con noi presso un centro antiviolenza e antidiscriminazione, per un momento formativo sul rispetto, sulla parità di genere, sulle parole che feriscono e su quelle che costruiscono. Non per punire. Non per umiliare. Ma per offrire un’occasione vera di consapevolezza”.