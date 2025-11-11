Cara Napoli, ma che è sta chiavica? Non se ne può più di Antonio Conte e della sua comunicazione 'piangina'. Altro che le tre C di De Laurentiis

La verità è che la sua seconda stagione nella terra del Vesuvio, per dirla in napoletano, è una chiavica. Iniziato con i migliori propositi e uno scudetto cucito sul petto (vinto anche grazie al suicidio perfetto dell’Inter di Inzaghi), il campionato sembrava apparecchiato per un dominio azzurro, soprattutto alla luce di una sessione di mercato estiva in cui De Laurentiis aveva scucito diversi milioni di euro (150). Arrivati Milinkovic Savic, Beukema, Marianucci, Gutierrez, De Bruyne, Lang, Lucca, Elmas e Hojlund dopo l’infortunio di Lukaku, sulla carta non ci sarebbero dovute essere rivali, valutato che l’Inter ripartiva con un allenatore emergente. Buone dovevano essere anche le prospettive per ben figurare in Champions League. E chi non lo ammette non è sincero.

Il campo oggi però dice altro. In Europa il Napoli gioca da provinciale: si fa mettere sotto, perde e prende addirittura sei sberle dal PSV Heindoven, non dal Real Madrid. In campionato, benino solo contro l’Inter, nonostante la coda delle polemiche per il rigore risultato inesistente per un presunto fallo su Di Lorenzo, e il resto è un mix di vittorie risicate contro Pisa e Genoa, e sonore sconfitte rimediate con Milan, Torino e Bologna.