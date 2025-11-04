Stagisti sospesi da Sky per l’esultanza al gol dell’Inter: ma è giusto? Eppure sia in tv che sui social tutti tifano…

Due minuti alla fine, al Bentegodi è 1 a 1 tra Hellas Verona e Inter. Ultima palla in mezzo e una preghiera. Sebastiano Esposito salta ma non la prende. Un movimento che però basta a ingannare Martin Frese, la palla gli sbatte sulla faccia e finisce all’angolino. I nerazzurri esultano, Christian Chivu scivola sul prato bagnato, nessuno sa di chi sia il gol ma a chi importa: ciò che conta è che quella palla sia entrata. Questo, almeno, è ciò che avranno pensato i tifosi interisti. Nello studio di Sky Sport, durante la diretta, si vedono sullo sfondo due figure che si abbracciano: sono due stagisti che festeggiano la rete nerazzurra. Un comportamento sicuramente poco professionale. Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha per questo motivo deciso sospenderli per due giorni. Di seguito la lettera: “Cari colleghi, oggi la redazione si è resa protagonista di una scena indegna della nostra professione e del prestigio e della serietà che contraddistinguono e devono contraddistinguere Sky Sport. Dico ‘la redazione’, ovvero tutti noi, perché per la gente fuori di qui non ci sono i singoli responsabili, ma c’è Sky Sport, punto. E quando uno di noi si rende protagonista di una brutta figura, la facciamo tutti. Esultare per il gol di una squadra, qualsiasi essa sia, in qualsiasi partita, e mettere in scena baracconate da bar o da stadio (purtroppo vale anche per le tribune stampa, ma questo è un altro discorso), è inaccettabile sempre, a maggior ragione se la scena finisce in onda”.