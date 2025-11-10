Ma come sta messa la Rai? Kimi Antonelli fa podio in Brasile e loro mettono in piedi un servizio dedicato alla (disgraziata) Ferrari

Lo ha tenuto alle spalle difendendosi senza errori e, alla fine del GP, lo stesso Max è stato chiarissimo: “Sono fiero di Antonelli”, ha spiegato a Sky Sport. “Ha avuto un weekend molto positivo e non è facile per lui con tutta la pressione che ha addosso essendo alla stagione d’esordio. Non sono sorpreso, questo fine settimana gli darà ancora più fiducia”. Una gara testamento, un vanto per l’Italia intera che torna pian piano ad essere protagonista laddove per lunghi anni non lo è stata, eppure al primo posto vengono messe le difficoltà della Ferrari, le stesse che hanno caratterizzato l’intero 2025. È vero, c’è stato un doppio ritiro pesante e, anche in Brasile, il risultato finale pesa come un macigno; ma, dall’altra parte, c’è un pilota che, affrontato il momento più complicato e delicato della sua stagione, è tornato a brillare: e non è un caso che, più di tutti gli altri, Max lo abbia sottolineato un attimo dopo aver commentato la sua di impresa.