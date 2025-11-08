Il Mondiale è finito per Oscar Piastri? Norris lo elimina, mentre Kimi è a un passo dalla vittoria. Ferrari risale, ma…

Quinto è Leclerc con una Ferrari migliore rispetto al venerdì, vista anche la risalita di Hamilton dall’undicesima alla settima posizione, ma ancora non basta: Mercedes si riprende il secondo posto nel costruttori e, in Brasile, servirà una magia come ad Austin per stargli davanti. A dividere i due è Alonso, cattivo nel difendersi fino a doversi arrendere. Completano la Top 10 Gasly, Stroll e Hadjar, poi Ocon, Bearman e Lawson - tornati a battagliare dopo essersi presi al primo giro - Tsunoda, Sainz, Hulkenberg e un miracolato Albon.

Sì, perchè all’ultimo giro il pilota della Williams è fortunato a non essere centrato in pieno dalla Sauber di Bortoleto: il brasiliano prova l’attacco in staccata della prima curva ma, toccando la parte di pista ancora bagnata, perde il controllo della sua C44 e finisce a muro. Da lì, poi, una serie di botti violentissimi tanto da rompere il piantone dello sterzo. Gabriel è ok, ma impossibile pensare che prenderà parte alle qualifiche vista la vettura da ricostruire daccapo, pezzo dopo pezzo.