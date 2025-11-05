Addio Andrea De Adamich, sacerdote (maledetto) d’ogni indimenticabile domenica mattina

Solo che l’effetto che fa sapere che Andrea De Adamich non c’è più è qualcosa di prepotentemente più forte del fatto che non c’è più. Che, invece, è solo triste notizia da lasciare a chi - ricordando l’occhialetto, la pettinatura da impiegato e quel jingle - non si ritrova dentro una tempesta emotiva. Noi siamo cresciuti e lui, Andrea De Adamich, è morto. Anche i motori, adesso, vogliono farli girare senza un suono e con niente che brucia. E’ così che va e, come si dice sempre tra piloti, è così che sono le corse. Aggiungere qualcosa significherebbe non raccontare il genio di un uomo che, insieme a altri pionieri un po’ piloti e un po’ giornalisti, aveva capito – prima e meglio di altri – che anche i motori e le corse con i motori avrebbero potuto essere main stream. E non roba per qualche gentlemen e una manciata di fuori di testa senza alcun rispetto per la vita. Ha diffuso il verbo come un sacerdote fa ogni domenica, esattamente la domenica, anche se solo per mezz’ora. Dall’altare di quella che oggi si chiama Mediaset, ma che all’epoca era ancora solo la visione di un imprenditore che aveva capito come per vendere i sogni bisognasse raccontare le storie di chi i sogni li aveva realizzati. Tutto folle, ma anche tutto studiato.

Di quella messa al profumo di benzina, Andrea De Adamich era il sacerdote che guidava i concelebranti, mentre allevavano ragazzi (Guido Meda su tutti) che poi sarebbero diventati i narratori perfetti di un motorsport che finalmente è anche diventato per tutti. Ok, chi scrive deve ammettere di aver maledetto anche un po’ Andrea De Adamich, così dannatamente sbilanciato verso le auto, mentre l’io bambino, con un Malaguti Grizzly (casco in testa ben allacciato, luci spente perché non c’erano e prudenza solo fino a che quel nonno ti vedeva, ndr) pronto a diventare l’ossessione di tutto il resto della domenica, avrebbe voluto che si parlasse solo di motociclette.