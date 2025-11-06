A Interlagos Leclerc fa sognare Ferrari, Hamilton omaggia Senna e Antonelli ci fa commuovere tutti. Helmut Marko, invece, interviene duro sulla lotta per il Mondiale

Eppure, un attimo dopo il monegasco è tornato a parlare lasciando da parte il cuore: “Veniamo qui con speranze moderate, con lo stesso approccio che abbiamo avuto nelle ultime gare. Per noi è importante non lasciarci trasportare dagli aspetti positivi che abbiamo riscontrato in Messico e ad Austin. Sappiamo che sono dovuti a delle esecuzioni perfette da venerdì a domenica: è estremamente difficile ripetersi e lo è ancora di più quando le condizioni sono così difficili da prevedere come in Brasile”.

Al di là dei risultati, però, l’obiettivo è quello di non sbagliare, proprio come fatto in America e in Messico: “Concentriamoci sul nostro lavoro, come abbiamo fatto ultimamente. Nelle ultime due settimane ha pagato, sono molto fiero di quello che abbiamo fatto negli ultimi due weekend. Non ci sono garanzie, sappiamo di non avere il passo di McLaren e Red Bull, mentre la Mercedes è molto forte in alcuni weekend”. E infatti, a Interlagos lasciarsi alle spalle le Frecce d’Argento sarà fondamentale per il Mondiale Costruttori, specie considerato che, il prossimo round a Las Vegas, le vedrà partire come le favorite: “Penso che sarà una battaglia molto ravvicinata. Mi aspetto che la Mercedes sia molto forte in Nevada: lo erano l’anno scorso e sono certo che lo saranno quest’anno. Nelle altre piste penso che saremo vicini. C’è anche la Red Bull, con Max che sta andando fortissimo dopo gli aggiornamenti, quindi sarà un’ultima parte della stagione molto dura. Tuttavia, abbiamo il vento in poppa in questo momento e speriamo di poter continuare così”.