Interlagos è l’incubo Ferrari e il colpaccio di Antonelli? Sì, ma solo dopo Max Verstappen e la (folle) situazione McLaren: questa F1 è tornata a spaccare

I due Ferrari sono i delusi di giornata, senza dubbio, eppure anche in casa McLaren l’umore è spaccato a metà: da un lato il sorriso di Norris, dall’altro i dubbi di Piastri. Era il pilota di ghiaccio, lo stesso che, però, si è sciolto e ha iniziato a commettere un errore dietro l’altro. E quello commesso nella gara di Interlagos è solo l’ultimo di una serie lunghissima che ha caratterizzato gli ultimi gran premi: sempre meno in lotta per il titolo, specie con un Norris inattaccabile.

Alle spalle dei primi tre c’è George Russell, con Piastri alla fine quinto e davanti a un fantastico Ollie Bearman, ancora a punti dopo una gara tutta grinta e sorpassi. Poi le due Racing Bulls di Lawson e Hadjar, la Sauber di Hulkenberg e l’Alpine di Gasly che chiude la Top 10. Weekend complicato, invece, per Albon, Ocon e Sainz rispettivamente 11°, 12° e 13° e solo davanti ad Alonso, Colapinto, Stroll e a Yuki Tsunoda, autore di una gara disastrosa. Ancora a muro Gabriel Bortoleto, che archivia il suo primo GP di casa con tantissima delusione dopo il botto del sabato, nella Sprint Race. Una gara tutta caos e spettacolo, con una Formula 1 che torna a spaccare. E a regalarci un milione di storie tutte raccolte in appena 71 giri.