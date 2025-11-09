Sono arrivate le giostre, c'è il roller coaster: Marco Bezzecchi e l’Aprilia lanciano la solita maledizione su Pecco Bagnaia che pare scritta da un Dio sadico

Marco Bezzecchi festeggia una vittoria nel mondiale come fosse una partita di calcetto in riviera, quindi urlando ‘sono arrivate le giostre’, e anche se non tutti apprezzeranno la citazione in un certo senso è il suo bello, perché nel frattempo dedica la vittoria al migliore amico che ha avuto un bambino. La sintesi di sacro e profano in un metro e settanta di cuore e manetta.



La vittoria di Portimão è la seconda della stagione per lui dopo il GP d’Inghilterra a Silverstone, cosa che grazia anche alla domenica di Phillip Island in cui a vincere fu Raul Fernandez restituisce ad Aprilia la stagione più vincente di sempre in MotoGP. Non solo, a Noale si portano a casa il secondo posto nel campionato costruttori con 387 punti, che sono un’infinità rispetto ai 740 raccolti da Ducati ma comunque un grande risultato. Anche perché da inizio stagione a Brno il distacco tra le due italiane era di 243 punti, mentre se consideriamo esclusivamente seconda parte dell’anno i punti di differenza tra Ducati e Aprilia sono ‘soltanto’ 110.