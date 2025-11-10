Sì, Jorge Martín e Maverick Vinales saranno a Valencia: per fare i test c'è bisogno di correre il GP. Ed è un problema per Marc Marquez, anche se non sembra

Perché questo è un problema per Marc Marquez? Perché, con tutte le probabilità, il 9 volte campione del mondo sarà a Valencia soltanto per ritirare il premio della FIM, il medaglione d’oro durante la cerimonia della domenica sera. Troppo rischioso, per uno nelle sue condizioni, scendere in pista già dal venerdì come proveranno a fare Martín e Vinales, mentre farlo esclusivamente per il martedì dei test potrebbe essere ancora peggio: zero riferimenti, poco tempo e quella voglia lì di far stampare un crono rilevante per partire per le vacanze con la testa sgombra che rischierebbe di portare a un infortunio. Marc non è più il pilota del 2020 e Ducati è attenta al suo benessere, eppure chiudere così la stagione sarà dura.