Ok, ma come sta davvero Marc Marquez? A sentire il suo manager potrebbe scapparci la sorpresa (ma avrebbe senso?)

“Tutto sta procedendo bene - ha infatti aggiunto Martinez – Marc sta seguendo attentamente tutte le raccomandazioni dei medici e stiamo solo aspettando il momento giusto per tornare. E’ questione di piccoli passi, ma ci siamo: sta cercando di migliorare ogni giorno e di far sì che il suo braccio migliori sempre di più. Ecco perché penso che tornerà presto in sella”. Un “presto” che potrebbe anche essere, appunto, il test di Valencia, anche oggettivamente non avrebbe molto senso. In primo luogo perché forzare i tempi sarebbe solo un rischio e in secondo luogo perché la Desmosedici che Ducati porterà ai test non sarà – inevitabilmente – troppo diversa a quella che Marc conosce già benissimo.

Più probabile, piuttosto, che Marquez scelga di farsi vedere a Valencia non tanto per salire in moto, quanto per salutare la squadra – visto che comunque nella serata di domenica ci sarà il tradizionale gala di chiusura con le premiazioni ufficiali – e per lavorare con Gigi Dall’Igna e gli ingegneri “in abiti civili”. Senza, quindi, indossare la tuta, ma pianificando e monitorando lo sviluppo della nuova Desmosedici prima di poterla spremere davvero nei test invernali di febbraio. Sembra, al momento, la soluzione più prudente e è, stando a quanto è dato sapere, anche quella che piace di più a Borgo Panigale.