Pecco Bagnaia a Portimão? Come Homer Simpson che torna a casa da Marge. E adesso rimane solo una cosa da fare

Se c’è un lato positivo, nel weekend in Portogallo di Pecco Bagnaia, è che questa stagione ci ha insegnato (e gli ha insegnato) che sarebbe potuta andare peggio. E di molto. Un altro motivo per sorridere poi è che ormai la stagione è praticamente finita, manca il Gran Premio dei saluti e poco più. A ben vedere, a Portimão l’abbiamo visto risalire faticosamente la china: 17° nel primo turno del venerdì, 2° a fine giornata, 4° in qualifica. Poi l’ottavo posto nella Sprint e la caduta in gara hanno fatto il resto, eppure il Bagnaia che si è presentato ai microfoni di Sky dopo il GP è sembrato un uomo che ha superato la delusione, che ha messo via il dramma e sta lavorando per sistemarsi. Per capirci, se gli avessero rubato la macchina a questo punto starebbe risparmiando per comprarne una nuova, stufo di cercarla sui siti stranieri o di aspettare che qualcuno la riporti: basta, è andata, ricominciamo. Solo che nel caso di Bagnaia al posto dell’auto c’è una stagione.