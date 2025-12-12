Tamarrata o ricerca del grip perduto? La Yamaha R9 ingioiellata di Fabio Quartararo è la cosa meno natalizia che vedrete oggi

L’estetica, anche se il periodo potrebbe far pensare a un moderno albero di natale, c’entra niente col Natale: verniciatura nera a mano, fiamme argentate old-school che sembrano animate, vibe da cruiser americana, ma compressa in una sportiva da ginocchia piegate. Un mix indeciso fra “tamarrata di lusso” e “opera d’arte che fa rumore”. E’ volutamente eccessiva. Volutamente Quartararo. Con tanto di link al grip perduto, visto che lo pneumatico posteriore è “chiodato” con la catena Icon Link, lo stesso design dei prodotti Twojeys. Chiodi speciali, look da trapper buono e l’ ambizione, un po’ poetica e un po’ folle, di “trasformare la neve in pista”. Ma, sia inteso, niente a che vedere con la sparata di Marc Márquez a Kitzbühel nel 2017. Qui è più più lifestyle che stunt.

Ma dietro questa sortita invernale c’è anche un altro, amaro, retrogusto. Un dubbio che su Instagram si nota poco, ma nel paddock si percepisce: ingioiellamenti (anche metaforici) a parte, per quanto ancora Quartararo e Yamaha potranno andare avanti insieme? El Diablo si è trovato spesso a fare miracoli per provare a giocarsela nel 2025. E l’impressione è che nel 2026 non potrà essere molto meglio, solo che, ormai, con un contratto in scadenza. Insomma, non sarà che questa R9 estrema, ingioiellata, quasi caricaturale, potrebbe diventare il mezzo perfetto per una fuga simbolica in un mondo dove almeno il grip è garantito e identico persino sulla neve? Di sicuro Fabio Quartararo vuole divertirsi di nuovo e un giocattolo invernale, per quanto prezioso, dura il tempo di due manate di gas e uno shooting per uno che è consapevole di poter essere ancora campione.