Mossa disperata stoc*zzo: la KTM 850 a Jerez è andata forte! Pit Beirer: “Espargarò e Pedrosa sorpresi e divertiti, ma non dirò di più”

“E’ importante non sottovalutare il fatto che entrambi i piloti si sono divertiti tantissimo con la 850 – ha aggiunto - Ci sono forti segnali che il nuovo prototipo ideato da tutti i soggetti coinvolti nel progetto KTM possa funzionare molto bene in pista”. Quel “tutti i soggetti coinvolti” significa, con tutta probabilità, che alla nuova RC16 che debutterà nel 2027 hanno lavorato anche alcuni degli uomini che sviluppano l’auto di RedBull in Formula1. “Guidare senza il dispositivo di assetto (l’abbassatore, ndr) ha funzionato perfettamente – ha aggiunto Beirer - tutti sono rimasti sorpresi dalla rapidità con cui i ragazzi hanno ottenuto tempi sul giro molto rispettabili per una moto spinta da un 850cc. Quindi sì, il test è andato eccezionalmente bene per noi, poiché abbiamo sfruttato contestualmente anche la possibilità di ottimizzare la moto del 2026 da un lato e di lavorare contemporaneamente al progetto 850 con un'unità completamente indipendente. È stata la conferma del nostro notevole impegno e possiamo essere contenti di avere questa configurazione e due collaudatori come Pol e Dani".

Quello di Beirer è un ottimismo che sorprende, anche perché l’ex crossista e oggi responsabile di tutto il racing di KTM, pur avendo sempre difeso l’azienda e parlato di futuro, è rimasto molto realista anche durante i giorni più terribili della crisi in cui era piombato il marchio austriaco. E’ chiaro che nelle sue parole c’è pure un minimo di strategia, visto che lui stesso non ha mai nascosto di cercare investitori e che s’è anche detto più volte convinto che KTM potrà pensare di contare ancora su Pedro Acosta dopo il 2026 solo se sarà in grado di mandare in pista una moto veloce, affidabile e vincente. Ma forse la strada fatta davvero dal reparto corse è molta di più di quella che, con scetticismo, s’era ipotizzato si potesse fare davvero.