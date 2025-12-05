La lezione di Noah Dettwiler: prende in prestito le parole di Paolo Simoncelli proprio per dire no (ma anche “grazie”) alla sua SIC58

Parallelamente alla lenta ripresa, è maturata la decisione più difficile: rinunciare all’accordo, già definito, che lo avrebbe portato a correre nel Mondiale Moto3 2026 con la SIC58 Squadra Corse. “Prima dell'incidente – scrive ancora - ero molto emozionato per l'opportunità di competere nel Campionato del Mondo Moto3 la prossima stagione con ilTteam SIC58 di Paolo Simoncelli. Era un sogno che stava per realizzarsi grazie all'impegno dei miei genitori, di Paolo Simoncelli e della Sorpasso AG. Ma poi quello che è accaduto il 26 ottobre ha cambiato i miei piani per l'immediato futuro. Paolo Simoncelli ha sostenuto la mia famiglia in questo momento difficile e ha accettato di aspettare la mia guarigione. Sono molto grato per la stima e la fiducia che Paolo mi ha così generosamente dimostrato. Purtroppo, però, non è ancora chiaro quando potrò riprendermi completamente. Pertanto, non sarebbe giusto intraprendere un viaggio così importante senza sufficienti certezze. Auguro a Paolo Simoncelli e alla SIC58 ogni successo e il meglio per il futuro”.

Una scelta, quella del pilotino svizzero e della sua famiglia, dettata dal senso di responsabilità e dalla consapevolezza che non esistono ancora tempistiche certe per il ritorno in pista. “Una cosa è certa – conclude - il motociclismo è la mia passione, la mia vita e il mio lavoro ed è per questo che darò tutto me stesso per tornare al 100% il prima possibile. Saluto proprio con una citazione di Paolo Simoncelli che, per me, incarna l'essenza dello sport che amo: ‘Il motociclismo non si può spiegare. Lo ami, lo soffri, lo vivi. E anche quando fa male, non possiamo farne a meno’”.