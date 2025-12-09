Toprak vuole tutto: la “sfida” con Marquez già nel 2025, un podio nel 2026 e la MotoGP in Turchia nel 2027. Ma Fernandez gela lui e gli altri di Yamaha…

Un pilota e la solita doppia natura di Razgatlioglu: l’istinto che spinge oltre il limite e la ferma consapevolezza di dover imparare un mondo nuovo, fatto di elettronica più raffinata, di aerodinamica e di un paddock più esigente. Lo sguardo di Toprak, però, è andato pure un po’ più in là. Dove? Al 2027, l’anno che identifica con la piena maturità in MotoGP e pure con un obiettivo extra-sportivo: portare la MotoGP in Turchia. Non ne parla da promotore, ma da ambasciatore naturale di un Paese che ha riscoperto l’orgoglio motociclistico proprio grazie a lui. La prospettiva di un Gran Premio turco al calendario Dorna entro il 2027 non è fantascienza e Razgatlioglu non lo nasconde: “sarebbe un ritorno d’immagine imponente”.

Ma mentre il turco progetta futuro e sogni, a riportare tutti sulla terra, Toprak compreso, ci ha pensato, sempre in queste ore, Augusto Fernández. “Il pacchetto Yamaha sta prendendo forma – ha detto il collaudatore della Yamaha - ma ci manca ancora molto. Non posso dare un messaggio rassicurante adesso. Sappiamo che il motore non è pronto. Il potenziale c’è, ma serve tempo per trasformarlo in qualcosa di concreto. Forse non vedremo un vero progresso nemmeno a Sepang, ma dobbiamo avere pazienza. Yamaha deve tornare a vincere campionati, non solo a far vedere che lavora tanto”.