Jorge Lorenzo si sta trasformando in suo padre? Questa storia con Maverick Vinales potrebbe avere un esito pirotecnico

Questo perché entrambi hanno un carattere difficile, Jorge è portato a dire sempre quello che pensa e Maverick sarà anche un campione del mondo (in Moto3, nel 2013) ma non è altrettanto bravo nell’accettare critiche. Quando Lorenzo ci ha dato questa notizia a Valencia, con qualche giorno d’anticipo rispetto all’annuncio ufficiale, amici e colleghi del paddock si sono lanciati in un gran numero di previsioni. Per qualcuno non mangeranno il panettone assieme, che è un modo per dire che finirà presto. Per qualcun altro invece, bisognerà vedere che risultati otterrà questa coppia così particolare nelle prime gare dell’anno, perché a quel punto si vedrà quanto ha funzionato la preparazione e come riusciranno a reggere lo stress del weekend di gara.



Di certo a vederli sui social viene voglia di essere lì, con loro per mezza giornata e totalmente invisibili, per capire come facciano a lavorare assieme, il tutto pensando che forse Jorge si sta lentamente trasformando in suo padre Chico, che per il figlio è stato poco meno che un criminale: Lorenzo senior ha messo Jorge in moto da piccolissimo, lo ha allevato come fosse all’accademia militare, gli ha tolto tutto quello che poteva distrarlo dall’idea di diventare un campione e così è stato. Jorge dice di aver sofferto molto la presenza del padre, eppure quando parla dell’allenamento di Maverick spiega che i piloti di oggi hanno troppe distrazioni (il cane, la fidanzata, le serate) e non si concentrano abbastanza sul risultato.