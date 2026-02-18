Il Barone della curva Sud sta dalla parte della Nord: “Il petardo ad Audero? Non può pagare tutta la tifoseria”. E la frecciata agli ultras della Fiorentina? Nell’ambiente non è stata presa bene

Leonardo Fabri chiede dell’ultimo fatto riguardante la curva nerazzurra: il petardo lanciato ad Emil Audero durante Cremonese-Inter e la sanzione per tutta la tifoseria: “Quel ragazzo ha fatto l’errore di lanciare il petardo? Punisci lui, perché ha sbagliato”, “non è giusto, così portiamo all’esasperazione la gente”. Per le punizioni “ci sono le telecamere”. Perché, dunque, devono essere puniti coloro che con quel gesto non c’entra nulla? Ma Fabri giustamente aggiunge: ci sono dei pregressi, casi di cronaca che hanno segnato l’approccio dei club e dello Stato al tifo organizzato. L’episodio spartiacque è l’omicidio di Vincenzo “Spagna” Spagnolo il 29 gennaio 1995. Il Barone fu accusato, ingiustamente, di essere stato tra gli ultras coinvolti. Una ricostruzione falsa: Capelli in quel momento non era lì. Il responsabile è Simone Barbaglia, ultras fuoriuscito dalle Brigate Rossonere, ha 18 anni e usa il coltello. Forse aizzato dai leader più adulti, forse da un clima generale di tensione. Difficile stabilite un’unica ragione per quel gesto. Ma “Spagna” viene ucciso. “Niente più lame, basta infami”, grideranno gli ultras in quei giorni. “Non si può più arrivare a quel genere di situazioni”, aggiunge Capelli. Anche perché a rimetterci è l’intero movimento, marchiato con un fatto di sangue per sempre. Una persona, un ultras storico del Genoa, indica il Barone come colpevole. Sarebbe un tifoso appartenente alla Brigata Speloncia della curva rossoblù, con simpatie di destra. Dopo anni lui e Capelli si incontrano per mettere fine alla rivalità, o quantomeno renderla meno pesante: “Il Genoa è la mia seconda squadra”.