Sì, il Sannazzaro di Napoli è stato distrutto da un incendio, ma evitiamo la retorica. Ha ragione Vinicio Marchioni: il teatro sta vivendo il suo Rinascimento. Da Tarantino alla Sicilia (persino il giornalismo torna a fare inchieste culturali)

Dico a Vinicio Marchioni: sono d’accordo con te sull’importanza e sull’attualità del Teatro in questa epoca storica. Ma non facciamone una questione come quella del cinema. Non urliamo al dovere di sostenerci a prescindere. Il sostegno va guadagnato sul campo — e molti, Marchioni compreso, lo stanno facendo. Non cadiamo nella retorica vittimistica. Il cinema in sala sta vivendo una crisi strutturale. Il Teatro, invece, sta ricominciando a vivere. Come i concerti live per i musicisti. Come il Teatro d’Opera. Mi diceva una mia carissima amica, grande scrittrice e luminare dell’Opera, che l’Opera va vista a Teatro perché gli spazi sono progettati per amplificare vibrazioni e risonanze. All’Opera, la musica si sente con il corpo, non solo con le orecchie. Siamo in un’epoca in cui il live è il futuro. Non perdiamoci in lamentazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti. Il Teatro Sannazzaro è andato in fumo. Sono certo che risorgerà. Come stanno risorgendo molti teatri italiani, quando inseguono la qualità e non l’inerzia dei classici lasciati a impolverarsi, invece di essere presi e contemporaneizzati. Se ciò non avvenisse, avremmo tutto il diritto di lamentarci. Ma di fronte a questo lutto non comportiamoci come certe famiglie: non litighiamo sulla bara per spartirci l’eredità. Tutti i teatri sono stati Lazzaro. Tutti i teatri stanno risorgendo. Un po’ di fede, ogni tanto, non guasta.