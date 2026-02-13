Le blacklist in curva Nord e Sud spaccano il mondo ultras: “Ora piangono, ma quando capitava a noi erano impegnati a fare affari”. Gli effetti del caos a San Siro arrivano oltre Milano

Il mondo ultras condivide alcune battaglie fondamentali: tra queste c’è senza dubbio quella sul costo di biglietti e abbonamenti, che devono restare accessibili per mettere a tutti di vivere al massimo la passione. La fede non ha prezzo. Le coreografie e le trasferte, però, ce lo hanno, e spesso è alto. Se poi a un costo che aumenta vengono affiancate limitazioni e blacklist allora il fronte si popola. Sono tanti gli ultras raggiunti da provvedimenti, sanzioni e daspo. I motivi sono più o meno gravi. Dopo l’inchiesta Doppia Curva le due tifoserie organizzate di San Siro sono state decapitate, ma anche tifosi che con l’indagine non c’entrano ne hanno subito le conseguenze. Per settimane, infatti, gli ultras di Milan e Inter hanno protestato per le blacklist che hanno danneggiato ulteriormente i gruppi della Sud e della Nord. Ma questo genere di provvedimento riguarda anche le tifoserie di serie minori. La curva del Cesena a inizio stagione aveva attaccato gli ultras di San Siro in un comunicato: “Ci teniamo a precisare che ci siamo sempre schierati dalla parte degli ultras nel momento di battaglie comuni sia con tifoserie amiche che nemiche, in questo caso invece prendiamo fermamente le distanze dalle proteste e dai piagnistei delle due tifoserie di Milano. Il meccanismo con il quale sono stati fatti fuori dallo stadio è dovuto al codice di gradimento, uno strumento fortemente repressivo che mette in mano alla società il potere di decidere chi può entrare allo stadio e chi no”. Già nel 2018 i cesenati avevano contestato questo strumento insieme ad altre tifoserie. In quel momento, però, dalla Nord e dalla Sud non sarebbe arrivato nessun tipo di sostegno: “Sicuramente la cosa avrebbe avuto molto più risalto se avessero partecipato anche le tifoserie delle big”. Poi la stoccata: “In quel momento però erano occupate a pensare ad affari ben più redditizi”. E in chiusura: “Le battaglie vanno fatte a priori a prescindere dalla situazione, perché la repressione fa male a tutti indistintamente da categoria, dimensioni della tifoseria e a qualsiasi latitudine e longitudine. Ultras è passione. No business. Liberi di tifare”.