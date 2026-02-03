Il cortocircuito ultras dopo gli scontri di Torino per Askatasuna: “Acab” o amici delle guardie? C’è chi sta con la polizia e chi non vuole compromessi. Ma dove sta andando il tifo moderno?

“Ieri Acab, oggi solidarietà ai cani da guardia del potere. Coerenza: una parola sconosciuta per molti”. È il cortocircuito del mondo ultras che si è innescato dopo Torino. O meglio, una contraddizione sopita e che grazie a quelle immagini è tornata in superficie. Ci sono persone appartenenti a un’antica dimensione ultrà che ne evidenziano, al di là dele questioni di posizionamento politico, la radice identitaria: noi contro di loro. Loro sono sempre quelli al potere. O dovrebbero esserlo. Col tempo ci siamo disabituati alla violenza che prima era quotidiana. Lo scontro, che sia sull’autostrada o fuori dallo stadio, è diventato insopportabile alla vista. Con l’aumentare delle immagini è aumentato anche il fastidio. Il risultato da un certo punto di vista è anche positivo: dagli anni Novanta fino a oggi gli episodi di violenza sono diminuiti. Il calo è particolarmente evidente tra il 2010 e il 2020. Dopo la pandemia invece è stata riscontrata una risalita. Così come sono aumentati di conseguenza i daspo e in generale le misure repressive. L’instabilità e la durezza del momento politico, specialmente dopo anni di fronti aperti in varie parti del mondo, si sta vedendo nelle piazze. Dopo l’operazione Russa in Ucraina e il 7 ottobre, le strade si sono riempite in più occasioni. Cortei in cui rientrano questioni economiche e sociali, dove trova sfogo un disagio più profondo, al momento non colto da quelle forze che dovrebbero invece intercettarlo e tradurlo in programma politico. La risposta a tutto questo, per il momento, sembra l’urgenza della sicurezza e la repressione.