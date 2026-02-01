Se vi scandalizzate della violenza non avete capito niente: un editoriale di protesta contro tutti

Bisogna essere onesti. L'onestà è qualità prima dei samurai. Non dei politici influencer né degli influencer della politica. Dopo gli scontri di Torino sto leggendo di tutto sui social. C'è chi commenta le violenze contro il poliziotto finito a terra. C'è chi fa la solita, ingenua retorica che 200 violenti non possono macchiare il resto dei manifestanti. Chi, adesso che sono usciti una serie di video dove i poliziotti pestano a sangue attivisti e fotografi, se la prende con le forze dell'ordine. Sento parole come intollerabili, ingiustificabili, cose così.

Signori: siete tutti patetici. Inutili. Inutili come le vostre tronfie parole pronunciate da salotti con la libreria alle spalle o digitate su pc dalle tastiere appena lucidate. Patetici e inutili. La sola cosa da dire è che se c'è uno scontro c'è violenza. Complici i girotondi e il nostro perbenismo pacifista ci siamo abituati a finte proteste ma nessuno dei due - girotondini e perbenisti - se ci fosse davvero da combattere durerebbero più di un secondo. E se crediamo che ci sia un altro modo per spodestare lo status quo, ci sbagliamo. Non c'è mai stato. Mai. La storia anche ai bigotti come voi qualcosa dovrebbe aver insegnato.

Se c'è uno scontro sociale, come c'è adesso (ed è ancora in fase embrionale, peggiorerà nei mesi e negli anni), la violenza è inevitabile. E quelli che prendono le distanze (perché - gne gne - noi siamo i pacifisti; alla Lorenzo Tosa e alla Pd, per intendersi) o quelli che esultano (perché - heil! heil! - viva l'ordine e la disciplina; alla Capezzone, Cerno, i destrorsi) si devono rassegnare che qui non c'è in gioco il potere (dove alla fine tutti si mettono d'accordo con un seggio elettorale, con un ricattino morale, con una poltroncina di visibilità), c'è uno strisciante, montante, sempre più urgente problema sociale.