Referendum sulla giustizia, perché le Camere penali (che sono per il sì) non possono parlare, ma l’Associazione nazionali magistrati (che spende 800 mila euro per il no) sì?

È un’immagine che gira, il classico “disegnino” che serve a chi non capisce a parole. Un triangolo equilatero. Al vertice c’è il giudice, in uno dei due vertici alla base ci sono gli avvocati. Dove sono i pm? Attualmente nel bel mezzo del lato che collega il vertice in alto (giudice) e il vertice in basso, quello che dovrebbe essere dei magistrati requirenti. In altre parole: attualmente la distanza che separa i giudici (che giudicano) dagli avvocati (che difendono) è maggiore della distanza tra i giudici e i pm (che indagano). Insomma: la giustizia italiana attualmente non è un triangolo perfetto, dove chi giudica, chi accusa e chi difende sono equamente distanti l’uno dall’altro. A farne le spese, è evidente, è chi finisce sotto accusa e deve essere giudicato.

Gira anche una vignetta che rende l’idea: il giudice e il pm sono gatti, l’avvocato un topo. In termini più appropriati, il problema è che il giudice e il pm condividono lo stesso organo amministrativo e disciplinare, il Csm, mentre gli avvocati no. La Riforma della giustizia punta a creare due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pm, così che tutti abbiano organi indipendenti l’uno dall’altro. La Riforma Nordio punta anche a istituire un terzo organo, l’alta corte disciplinare, in modo tale che chi decide sulla carriera di giudici e pm (i due futuri Csm) non debba anche giudicare e prendere provvedimenti disciplinari sugli stessi, in modo da garantire totale neutralità; attualmente, infatti, giudici e pm vengono giudicati negativamente dal Csm pochissime volte (nel 2025, a fronte di 1.587 notizie di illecito, si è arrivati solo a 35 condanne, nella maggior parte dei casi (54,3%) semplicemente delle censure (cioè la condanna minima). Insomma, qualcosa non funziona.