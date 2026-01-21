Tomaso Montanari vuole le purghe nel Pd per chi sostiene la riforma della giustizia, ma spara balle e si scorda perché è nato il partito di Elly Schlein. Glielo ricordiamo noi

“Che fai mi cacci?” Questa fu la frase memorabile nell’altrettanto memorabile lite tra Berlusconi e Gianfranco Fini durante il congresso del PdL a Roma il 22 aprile 2010.

Meno memorabile è il tentativo di Tomaso Montanari di far cacciare dal Pd i sostenitori del Sì al Referendum sulla giustizia.

La richiesta arriva a mezzo social da uno che al Pd non è iscritto e che si chiede come sia possibile che all’interno del Partito Democratici ci siano personaggi come Pina Picerno pronti a infrangere la linea data dalla Segretaria Elly Schelin. Che fai, mi cacci?

Eppure, nonostante non frequenti molto il Pd, Montanari dovrebbe sapere come nasce il partito in cui convivono Picerno e Schlein, Prodi a D’Alema, Gentiloni e Veltroni.

Basterebbe ricordare le parole di Michele Salvati, che preconizzò con quattro anni di anticipo la fondazione di un “Partito Democratico” (che nascerà nel 2007) con un appello pubblicato da Il Foglio il 10 aprile del 2023: “La prospettiva del Partito democratico è esaltante: è la riunione di tutte le correnti riformistiche moderate della storia italiana di cui tanto si è parlato a proposito dell’Ulivo. Gli elettori (oltre che i commentatori politici esteri) apprezzano la semplicità, la rapida comprensibilità. Verrebbe finalmente a formarsi un partito di sinistra moderata (o centrosinistra, se si preferisce), con un nome immediato, semplice e fortemente evocativo (basta con la botanica, con le Daisies e gli Olive trees che ci fanno prendere in giro nelle corrispondenze estere) nel quale la componente di lontana origine comunista non sarebbe dominante.”

Il nostro si aspettava qualcosa di diverso? Un grande partito a vocazione maggioritaria, progressista e di centrosinistra, quindi pluralista, lontani da velleità ecclesiali e rigidismo sovietico, lontani da impulsi da barricadero e, almeno idealmente, vicini alla gente comune e cioè ai moderati.

Insomma, in un partito che si definisce (e si chiama) “democratico” non si viene fatti fuori perché la si pensa diversamente.

A maggior ragione se il motivo del dissenso è la Riforma della giustizia che, come ricorda bene Stefano Ceccanti, altro esponente storico del Pd (venne eletto nelle liste dem già nel 2008), fa parte della storia non solo del Partito Democratico, ma dell’Unione e prima persino del Partito socialista e della Democrazia Cristiana.

Non solo, se si pensa ai motivi per cui secondo Montanari gli “eretici” del Pd dovrebbero andarsene dal partito di Schlein, viene da sorridere.

Anche lui, come Barbero e altri, ci propina balle sulla Riforma della giustizia, a partire dalla bugia secondo cui se dovesse superare indenne il referendum avremo “il controllo della magistratura da parte dell’esecutivo”. Affermazione falsa visto che il governo, e cioè l’esecutivo, non è coinvolto a nessun livello nella scelta dei membri dei Csm e persino la fantasiosa teoria secondo cui i membri laici saranno espressione della maggioranza parlamentare è insostenibile dal momento che, anche fosse (ma non è), si parlerebbe comunque solo di un terzo dei membri dei CSM; e se la matematica a casa degli storici dell’arte non è un’opinione, ci saranno due terzi - cioè la maggioranza - del totale pescati tra magistrati e giudici che con il Parlamento (e tantomeno con il governo) non avranno nulla a che fare.

Addirittura, nell’Alta corte disciplinare i membri sorteggiati da un gruppo di avvocati e giuristi scelti dal Parlamento saranno soltanto tre su quindici (altri tre verranno nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, sei saranno giudici e tre magistrati requirenti).