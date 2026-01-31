Siamo stati all’assemblea sulla sicurezza a Milano del Comitato Insostenibli Olimpiadi, ma sembrava un film di Woody Allen perché il potere è diventato inscalfibile e la rivoluzione ha i denti da latte

Non c’è più Biden, c’è Trump e anche la sicurezza nazionale è diventata una questione isterica, tant’è vero che i problemi più delicati li si risolve alla vecchia maniera senza più timore di essere scoperti. Bombe carta sotto le macchine dei giornalisti, banchieri ucraini defenestrati a due passi dal Duomo di Milano, studi di produzione romani andati in fiamme, inchieste archiviate e periti tecnici indagati per aver scoperchiato il Big Brother che sorveglia la magistratura. Ci sarebbe da gettare la spugna, chinare il capo alla colata di lava, anche perché la gente comune di tutto questo non se ne accorge e altro che comitati e comitati. Ci vorrebbe ben altro. Che cosa? Forse l’Apocalisse, ma occorrerebbe che Dio fosse ancora vivo. L’Armageddon diventerebbe un meme. Dunque non sono le Olimpiadi ad essere insostenibili. Quelle, anche se Milano-Cortina è ancora un cantiere a cielo aperto a distanza di pochi giorni dal monumentale evento, si reggeranno in piedi lo stesso in punta di baionetta. E’ la lotta di classe, baby, ad esser ormai insostenibile. Chi “lotta” ha i denti da latte, oppure una dentiera. Nell’aula 211 dell’Università Statale di Milano non c’è un esercito di guerriglieri, ma signori dai capelli bianchi con la kefiah a mo’ di sciarpa per non prendersi il mal di gola (fuori fa freddo), signore e signorine dai capelli arruffati, gli occhiali tondi e lo sguardo allo stesso tempo severo da sadiche istitutrici e di malinconiche donne trascurate. Ci son belle ragazze con tatuaggi sugli avambracci, qualche solitario capello bianco finito tra gli altri un po’ per caso e per questo cerca di attirare l’attenzione dei malinconici anarchici dalla barba riccia e la camicia a quadri. Ci sono ragazzine e ragazzini appena diciottenni, altri attempati studenti fuori corso dalle capigliature più improbabili, qualche highlander vichingo sparso qua e là tra le file dei banchi discendenti verso la cattedra dove ci sono tre uomini, un triumvirato.