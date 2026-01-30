Milano porto delle nebbie

A Milano era scomparsa la nebbia. Per anni non si è più vista. Poca roba, più che altro nelle paludi fuori, tra i campi di riso, nelle provinciali di Milano 2 e Basiglio, giù verso Pavia dove muoiono i Navigli. A morire in città invece sono banchieri ucraini coinvolti in strane storie, suicidi a cui spariscono le borse, i cellulari, i documenti. Appena prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi, il 6 febbraio, quando Milano sarà una zona rossa estesa e, ufficialmente, diventerà la capitale delle spie 2026. Qualche giorno fa la sfilata: no, non quella di Valentino (pace all'anima sua), né di Fendi, la fashion week c'entra niente; c'entrano i tank del Qatar. Ma vi pare mai possibile che le forze militari del Qatar prendano possesso della città? Sì, lo è, lo è stato, lo era anche senza carri armati. Il Qatar ha il quartiere di Porta Nuova. Il Qatar a Milano gioca in casa, perché la casa se l'è comprata. Tutta.
C'è una pubblicità, proprio lì, stessa zona, emblematica. Lo vedo dal post del fondatore di Perimetro, Sebastiano Leddi. Sulla pubblicità c'è scritto: “Benvenuti a Milano dagli host Airbnb”. Continua Sebastiano: "E rimani lì un attimo fermo. Non capisci se ti viene da ridere o da piangere. Perché è una frase che spiega tutto. Milano non ti accoglie più come città. Ti accoglie come piattaforma. Non come posto dove vivere, ma come posto dove stare un po’, poi via. Le Olimpiadi sono lì che arrivano e noi ci stiamo preparando bene. Ci vendiamo a notti, a settimane, a recensioni. E intanto le case spariscono, gli affitti salgono. Milano non la distruggono i turisti. La distruggiamo noi, che non le vogliamo più bene".
Grazie Seba. Ma la distruzione di Milano parte dall'alto, dal sistema. Sono loro, i potenti, che si sono venduti, che ci hanno venduto, che hanno venduto ogni cosa. Ed è così che Milano è terra degli altri, città dove le armi di omicidi irrisolti (vedi Mino Pecorelli) sono negli archivi del tribunale di Milano e nessuno fa niente (lo abbiamo detto noi e solo noi); dove le inchieste si arenano nelle sabbie della burocrazia (vero Santanché?) oppure finiscono a tarallucci e 25mila euro per un fastidio (vero Ignazio?); dove ex carabinieri specializzati in dossieraggi muoiono mentre sono coinvolti nelle indagini e, guarda un po', prima di andare a testimoniare al processo su Umberto Mormile, altro episodio misterioso di questa disgraziata Repubblica, il primissimo in cui comparve la sigla Falange Armata (su Wiki trovate tutto, informatevi). La nebbia era scomparsa. Le inchieste sugli ultras e la 'ndrangheta hanno perforato qualche livello ma poi quest'inverno è tornata. A banchi fitti. A strati spessi. Bisogna muoversi con cautela, perché in questa nebbia pure i tank del Qatar si fanno fatica a vedere. E sbatterci contro fa male. Molto male.