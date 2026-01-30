Milano porto delle nebbie

A Milano era scomparsa la nebbia. Per anni non si è più vista. Poca roba, più che altro nelle paludi fuori, tra i campi di riso, nelle provinciali di Milano 2 e Basiglio, giù verso Pavia dove muoiono i Navigli. A morire in città invece sono banchieri ucraini coinvolti in strane storie, suicidi a cui spariscono le borse, i cellulari, i documenti. Appena prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi, il 6 febbraio, quando Milano sarà una zona rossa estesa e, ufficialmente, diventerà la capitale delle spie 2026. Qualche giorno fa la sfilata: no, non quella di Valentino (pace all'anima sua), né di Fendi, la fashion week c'entra niente; c'entrano i tank del Qatar. Ma vi pare mai possibile che le forze militari del Qatar prendano possesso della città? Sì, lo è, lo è stato, lo era anche senza carri armati. Il Qatar ha il quartiere di Porta Nuova. Il Qatar a Milano gioca in casa, perché la casa se l'è comprata. Tutta.

C'è una pubblicità, proprio lì, stessa zona, emblematica. Lo vedo dal post del fondatore di Perimetro, Sebastiano Leddi. Sulla pubblicità c'è scritto: “Benvenuti a Milano dagli host Airbnb”. Continua Sebastiano: "E rimani lì un attimo fermo. Non capisci se ti viene da ridere o da piangere. Perché è una frase che spiega tutto. Milano non ti accoglie più come città. Ti accoglie come piattaforma. Non come posto dove vivere, ma come posto dove stare un po’, poi via. Le Olimpiadi sono lì che arrivano e noi ci stiamo preparando bene. Ci vendiamo a notti, a settimane, a recensioni. E intanto le case spariscono, gli affitti salgono. Milano non la distruggono i turisti. La distruggiamo noi, che non le vogliamo più bene".