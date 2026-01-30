Uccelli d’Italia: Piantedosi ha un problema con “l’immigrazione incontrollata” dei pappagalli a Roma! Ma avete sentito che casino c’è davanti al Ministero dell’Interno?

Sarebbe competenza del Comune di Roma intervenire attraverso il dipartimento ambiente oppure attraverso il nucleo ambientale della polizia locale, il cui comandante è stato nominato da Gualtieri. E’ una condizione allucinante in cui lavorare, sta diventando insostenibile e non si capisce chi debba occuparsene. La commedia all’italiana trova il suo palco migliore nella burocrazia romana. Ma non è un problema solo del Viminale, mi spiega il funzionario. Si tratta di un problema che ha quasi tutta Roma, perché ormai questi maledetti pappagalli verdi, venuti da chissà quale luogo esotico, stanno mettendo in pericolo gli uccelli d’Italia. Sì, come quel famoso film degli Squallor. Una metafora, questi pappagalli. Anzitutto fallica, poi etnica, infine politica. Fallica, perché questi pappagalli venuti dai mari del sud sono riusciti a imporsi nei confronti dei gabbiani, non proprio degli usignuoli. Questa differenza sessuale può alludere alla nota differenza statistica che incorre tra una sponda e l’altra del Mediterraneo, nonostante, la nostra fama internazionale di grandi scopatori. Etnica, perché questi pappagalli starnazzano una lingua ben più minacciosa e chiassosa dell’allegra e sguaiata risata dei gabbiani. Infatti, nella piazzetta davanti al Ministero c’è una volante della polizia ferma, dentro due agenti che cercano di capire da dove arrivi il frastuono e un gabbiano che li guarda e ride. “Aò, ma chette ridi, gabbiano de mme**a?”. Nun vedi che questi pappagalli ti hanno occupato la casa abusivamente e lo stato ha le mani legate e non può fare nulla per aiutarti? E il gabbiano continua a ridere. Vabbé, forse anche questa è una metafora politica, ma pure demografica, armocromatica, scegliete quella che più vi piace.