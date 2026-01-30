Delitto di Garlasco: ok il no all’incidente probatorio, ma che forte è il giudice Vitelli? La lezione che ha zittito tutti e lo scontro Bocellari vs Garofano da Milo Infante

Gli accertamenti informatici sono in corso, riguardano le stesse copie forensi e si concluderanno nei tempi ordinari. Accogliere un incidente probatorio, in questo contesto, avrebbe significato – come su MOW avevamo già spiegato - congelare l’indagine per oltre due mesi per inseguire un’ipotesi esplorativa legata a un movente tutto da dimostrare e già fragile, per non dire “disintegrabile”, nella sua costruzione logica. La giudice, stando a quanto riferisce la stampa, ha anche voluto ricordare che l’incidente probatorio è uno strumento eccezionale, non un passepartout per forzare l’ingresso nel processo. In estrema sintesi? Una decisione lineare, difficilmente attaccabile, che ridimensiona una strategia difensiva più mediatica che processuale e riporta il delitto di Garlasco su un piano di concretezza giudiziaria.

Concretezza e oggettività che sono state anche le key di quanto accaduto poche ore dopo nello studio di Ore14 Sera, dove il giudice Vitelli – quello che assolse Alberto Stasi in primo grado – capace di una lezione che ha zittito tutti. Anche nello stile oltre che nei contenuti. “Per me Garlasco era e è un caso paradigmatico di ragionevole dubbio – ha detto senza mai alzare la voce dentro un circo in cui, invece, ormai urlano tutti - Non significa essere convinti dell’innocenza di Stasi, significa non avere elementi sufficienti per condannarlo oltre ogni ragionevole dubbio”. Vitelli ha parlato di verifiche, di indizi che non si incastrano, di un processo che avrebbe dovuto mettere continuamente in discussione se stesso: “Il dubbio non è un punto di arrivo, è un metodo”.