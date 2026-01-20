Delitto di Garlasco: sicuri che lo scoop (di Giletti) sia la chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi? Cosa ha detto il gen. Garofano su “quel PC mai aperto” forse non l’avete sentito

Se da un lato la conversazione tra Chiara e Alberto restituisce l’immagine di una relazione complice, ironica, disinibita anche rispetto al sesso e ai video - sia quelli privati condivisi, sia quelli che Alberto scaricava – smonta almeno in parte l’idea di una scoperta traumatica legata al materiale pornografico, capire se e quanto il pc di Chiara Poggi è stato esplorato in ogni anfratto informatico diventa centrale. RIS o non RIS, Garofano o non Garofano. La Cassazione stessa ha più volte indicato nei contenuti informatici una possibile chiave per comprendere il movente dell’omicidio, concentrando però l’attenzione quasi esclusivamente sulla cartella “Militare” presente sul pc di Stasi. Analizzata. Periziata. Reinterpretata innumerevoli volte. Sbandierata ovunque in maniera funzionale a una certa narrazione. Al contrario, però, sembra che il computer di Chiara Poggi sia rimasto ai margini, tecnicamente esaminato ma mai davvero setacciato.

Così, mentre la difesa della famiglia Poggi continua a ritenere il pc di Stasi centrale per la ricostruzione del movente, mentre i legali dell’ex studente bocconiano insistono sull’estensione delle analisi anche al computer della vittima, le parole del generale Garofano andrebbero approfondite. E spiegate bene per annientare ogni possibile equivoco. Di errori, a Garlasco, ne sono stati fatti già troppi. Se davvero quel pc non è mai stato “aperto” nel senso pieno del termine, allora una parte della storia potrebbe non essere mai stata letta fino in fondo.