Delitto di Garlasco, “Chiara Poggi visionò la cartella ‘militare’ nel PC di Alberto Stasi”: la contro-consulenza ribalta tutto. Ma “cui prodest”…

“E’ – sostengono i legali dei Poggi - un risultato raggiunto grazie a software oggi più evoluti, capaci di leggere in modo più preciso la copia forense del pc già acquisita all’epoca”. Un punto che per anni era rimasto controverso nei processi e che ora, secondo questa nuova analisi, diventa “dato di assoluta certezza”: Chiara avrebbe cliccato quella cartella, avrebbe aperto una sottocartella, avrebbe visualizzato un’anteprima delle immagini. Udite udite: per 15 secondi circa. Il contesto è noto e le contestazioni sul dato stanno azzero, ma qui si assume un’altra densità. Perché quel computer, quei file, quel tempo breve e sospeso sono sempre stati uno dei nodi più delicati del processo. E perché oggi questo nuovo accertamento arriva mentre si riapre un fronte parallelo. Che non è l’indagine su Andrea Sempio, che non è la condanna di Alberto Stasi (che per altro non potrà essere condannato due volte), ma è chi e perché, ultimamente, è finito “citato” nel gran parlare che si fa intorno a Garlasco.