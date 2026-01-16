Strage di Crans Montana, la domanda più importante che non ci stiamo facendo, l’unica risposta possibile e le parole di Papa Leone XIV all’udienza con le famiglie delle vittime

Ci sta tutto. Il lutto collettivo, il cordoglio, le inchieste parallele, persino le analisi culturali accanto a quelle giudiziarie. Come di chi ricorda che quello che è successo a Crans Montana è una tragedia da ricchi, di ricchi, di aspiranti golfisti, di ragazzi allevati nel lusso che festeggiavano in un posto esclusivo, più esclusivo di Cortina. Ma le parole migliori le ha dette il papa alle famiglie delle vittime, che quella notte, l’ultima del 2025 e la prima del 2026, hanno perso questa vita.

A partire da quell’esortazione fondamentale, da quell’incipit estremo, provocatorio: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.” Non è retorica, non è un rito, è un invito a prendere sul serio quanto avvenuto al di fuori di qualsiasi falsa consolazione. La prima cosa da dire è: ok, Signore, metto tutto sul tavolo. Il mio dolore, la mia perdita, l’insensatezza di tutto questo. Ti faccio vedere le carte, ma ora parliamo. Quello che viene fuori è il risultato non solo della Tua disponibilità totale verso di me ma della mia voglia di parlare. Sì, dopo tutto questo, ho ancora voglia di parlare con Te.

Secondo passaggio: “Uno si domanda tante volte: ‘Perché, Signore?’ Qualcuno mi ha fatto ricordare un momento simile, proprio nella Messa del funerale dove, invece di fare una predica, il sacerdote parlava come di un dialogo fra la persona e Dio stesso, con quella domanda che sempre ci accompagna, a dire: ‘Perché, Signore, perché?’” Ecco il problema del male nel mondo, la teodicea. E cioè come giustificare tutto questo. Ormai ci siamo dimenticati del doppio binario della giustizia. Quella terrena, che deve andare a fondo, e quella divina, che deve andare lontano. La prima si dovrebbe misurare in tempi brevi, dovrebbe essere dotata di concretezza, dovrebbe portare a un risultato certo. Ma l’altra giustizia naviga nell’incertezza, è paradossale, irrisolvibile. Questo il Papa lo sa, perché alla domanda: “Perché, Signore, Perché?” Risponde: “lo non posso spiegarvi, fratelli e sorelle, perché sia stato chiesto a voi e ai vostri cari di affrontare una tale prova. L'affetto e le parole umane di compassione che vi rivolgo oggi sembrano molto limitate e impotenti.”