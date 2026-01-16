Hockey, tutti i lavori in corso all’Arena Santa Giulia per le Olimpiadi di Milano Cortina: gli skybox, il terzo anello, la pista di allenamento, i parcheggi. E arrivano critiche dal nordamerica e circolano immagini preoccupanti

La Nhl, massima serie nordamericana di hockey, tramite il vicecommissario Bill Daly, ha fatto sapere che né Stati Uniti né Canada parteciperanno alla competizione olimpica qualora il ghiaccio dovesse essere di bassa qualità. È vero che durante il test event la pista è stato portato a termine con successo, ma durante la prova si è comunque aperto un buco, poi richiuso dai tecnici. Daly ha anche aggiunto che la lega ha “messo a disposizione i nostri esperti del ghiaccio, i tecnici e i fornitori esterni. Stiamo praticamente trasferendo tutti lì per contribuire a realizzare il progetto in modo che sia accettabile per gli atleti della Nhl. E sono cautamente ottimista sul fatto che funzionerà”. Anche il The Athletic, costola sportiva del New York Times, ha pubblicato sui social un video per evidenziare come i lavori stiano procedendo a rilento. Chris Johnston ha scritto della dimensione ridotta degli spogliatoi e della pista (che comunque rientra negli standard previsti dall’International ice hockey federation), l’altezza eccessiva del jumbotron e lo stato ancora precario di muri, pavimenti e aree ristoro.