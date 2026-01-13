Il caso dei tedofori di Milano Cortina, parla il campione olimpico Piero Gros: “Avevo proposto di portare la fiaccola insieme agli altri medagliati, ma non mi hanno mai risposto”

Piero Gros, la scelta dei tedofori era davvero inadeguata?

Non sta a me dirlo. Le Olimpiadi si fanno perchè ci sono gli atleti, poi se la politica non è in grado di gestire queste problematiche, o le federazioni o il Coni, a me personalmente non interessa. Non voglio fare polemica perché in questo momento lo sport non ne ha bisogno. Io l'ho anche già detto pubblicamente: ho ricevuto un messaggio WhatsApp dal comitato della torcia, a cui ho risposto dicendo che io avrei fatto il tedoforo a Milano Cortina solamente se insieme a me l'avessero fatto tutti i medagliati olimpici di tutte le edizioni olimpiche, con tanto di invito alla cerimonia di apertura con le medaglie al collo. Per me questo poteva avere un senso, io lo avevo già proposto a Torino cosa che non è stata fatta. Ritengo che gli atleti siano i simboli dello sport, anche quelli del passato. Pensavo che la mia fosse una cosa bella. Nessuno lo ha mai fatto.

Lei ha lavorato anche nell'organizzazione delle manifestazioni, giusto?

Nel 1997 mi sono occupato dei Mondiali di Sestriere, ero vice commissario di governo, e ad un evento organizzato con il Rotary ho invitato tutti i campioni del mondo dal 1936 al 1995. Di circa 180 campioni del mondo ne sono venuti in 60 o 70 a Torino, abbiamo fatto una grande serata. Avevo anche fatto fare 180 gigantografie dal mio comune e una piccola mostra in un tendone da circo. Ma dopo la mia proposta non ho ricevuto nessuna risposta.

Insomma, gli atleti andrebbero messi al centro.

Non sono io che devo giudicarlo, ma lo sport lo fanno gli atleti e gli atleti devono essere valorizzati per quello che sono anche a casa loro. Poi magari uno non viene ma sarebbe bello alla cerimonia di apertura vedere tutti gli atleti che hanno fatto la storia delle Olimpiadi in Italia. Io parlo di sport invernali, poi se vogliono invitare tutti va benissimo, un campione olimpico è un campione olimpico, sia dello sport invernale che dello sport estivo. Se un giorno faremo le Olimpiadi a Roma sarò ben contento di partecipare.

Secondo lei ci sono valori che devono essere messi al di sopra di questioni di comunicazione?

È un dato di fatto. Lo sport è sopra ogni cosa, soprattutto in un momento difficile come questo in cui ci sono le guerre. I valori dello sport devono rispettarli tutti, gli sportivi, i politici, i dirigenti. Mi sembra una cosa ovvia. Io ricevo ogni anno l'invito da Kitzbuhel per presenziare alla gara di Coppa del Mondo perché io ho vinto lì. Non l'ho mai ricevuto da nessuna località italiana, a parte Campiglio. Ma questo non è un problema, sono situazioni che si verificano e poi quando si verificano ci si fanno delle domande.