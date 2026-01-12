Audi ha già provato la sua F1, ma com’è possibile se i test sono proibiti? Ecco cosa è successo a Barcellona e l’assurda regola che andrebbe rivista

In Audi hanno imparato subito come si fa, ma la regola in questione è un paradosso visto che di promozionale la giornata non ha avuto un bel niente. Intorno alle 10 la vettura è scesa in pista con una livrea tutta nera, priva di sponsor e con i soli quattro anelli a dominare l’ala posteriore e il cofano motore. Nessun altro colore o adesivo, solo giri su giri per testare la prima power unit deliberata a Neuburg alla vigilia dell’inizio di stagione, proprio al Montmelò, per quattro giorni di test a porte chiuse.

È stata una mossa strategica da chapeau, sfruttando le solite zone grigie del regolamento. E allora viene da chiedersi che senso abbia proibire i test per contenere i costi se le squadre, in un modo o nell’altro, in pista ci scendono lo stesso. Resterà un mistero, ma intanto c’è già chi ha anticipato tutti gli altri. Però, chiariamoci: è impossibile trarre conclusioni dal punto di vista tecnico visto che, dalle pochissime immagini trapelate - pure sgranate -, si è intravista una vettura sembrata abbastanza standard, destinata ad evolversi già prima di arrivare in Australia, prima tappa del Mondiale.