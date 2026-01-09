L’ennesima rivoluzione in Ferrari per il 2026? Non si parlerà più come prima: ecco cosa succederà oltre alla rivoluzione tecnica

È mancata la chiarezza, così come la capacità di fare mea culpa senza cercare - come tante volte è accaduto - una giustificazione dopo l’altra. Eppure, alla vigilia della stagione che sta per iniziare, qualcosa è cambiato. È ufficiale l’addio di chi, dal febbraio del 2019, ha seguito parola per parola la comunicazione della squadra: Silvia Hoffer Frangipane, che lascia così il suo incarico di responsabile delle pubbliche relazioni e dei media della Scuderia Ferrari, assumendo un nuovo ruolo all’interno del team di comunicazione dell’azienda.

Al suo posto, invece, ad interim ci sarà Maria Conti, nominata lo scorso 14 ottobre responsabile della comunicazione Ferrari dopo varie esperienze tra Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI, oltre che nel settore del lusso. Chiariamoci: non che l’ex responsabile fosse la causa di tutti i mali, anzi, ma una ventata d’aria fresca non può che far bene a una squadra che, una pedina alla volta, si sta ristrutturando in ogni reparto. E questo è l’ennesimo cambiamento importante, specie considerato il terremoto (anche mediatico) che si è abbattuto su Maranello negli ultimi dodici mesi.