Ferrari a zero, McLaren regina, Red Bull e Mercedes sorridono comunque: tutte le verità (scomode) del 2025 di Formula 1. E nel 2026…

In tanti hanno dubitato, ma chi vince ha sempre ragione. E questa McLaren non può che partire come una delle favorite nel 2026, nonostante sarà tutto nuovo per tutti. Poi ci sono Red Bull e Mercedes, che hanno vinto pur perdendo: a Milton Keynes si sono messi alle spalle il terremoto pre-uscita di Horner, si sono tenuti Verstappen - sempre più una leggenda -, hanno chiuso l’anno in maniera straordinaria, prendendosi una gara dopo l’altra, e hanno salutato Helmut Marko, definitivamente; Mercedes, invece, ha vinto la scommessa Kimi, ha rinnovato Russell - che quest’anno ha vissuto la sua miglior stagione in Formula 1 - e ha messo all’angolo la FIA in vista del 2026 in merito alle power unit. Insomma: hanno tutte trovato un modo per sorridere, tranne Ferrari.