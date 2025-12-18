Kelly Piquet vieta il 69 a Max Verstappen e lui di tutta risposta cosa fa? Ricomincia da tre

Ce l’ha avuta eccome nonostante il titolo sfumato per soli due punti nel 2025, dopo una rincorsa da cinema fino all’ultima gara. Eppure, dietro la scelta fatta c’è anche un’altra storia, esilarante, che vede la compagna Kelly Piquet protagonista. L’altro numero considerato dal quattro volte campione del Mondo, infatti, è stato il #69, come ribadito in parecchie interviste concesse nell’ultima parte di stagione: “Anche quello è un bel numero, ma ogni volta che lo dico in un’intervista e viene ripreso, Kelly mi guarda come per dire: ‘Ma che assurdità stai dicendo?’. E io le rispondo: ‘Sì, bisogna anche divertirsi ogni tanto”.

Non c’è bisogno di spiegare perché la compagna, figlia del grande Nelson, non gradisse quel 69. E nel 2026, quindi, ci sarà nuovamente una Red Bull con il #3, lo stesso utilizzato da Daniel Ricciardo durante i suoi cinque anni con il team di Milton Keynes. Un anno in cui, forse, “la doppia fortuna” del vecchio #33 sarebbe servita: per gli austriaci sarà l’inizio di una nuova sfida, quella che li vedrà correre per la prima volta in Formula 1 con una power unit propria, costruita in casa: negli anni si sono alternate Ferrari, Renault e Honda, fino al grande passo in collaborazione con Ford.