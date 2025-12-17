La Formula 1 è pronta alla rivoluzione nel 2026: ecco come saranno le auto, i motori, chi parte avvantaggiato e tutto il resto

Ci vorrà un po’ di tempo, poi tutto diventerà familiare come al solito. Si parte dal telaio e dall’aerodinamica, completamente rivista rispetto alle macchine che hanno animato il Mondiale appena concluso. Le monoposto saranno più piccole e più leggere: lunghezza e larghezza diminuite, così come la larghezza del fondo e il peso minimo, con una una soglia minima di 768 kg. L’obiettivo? Rendere le vetture più agili e reattive, assecondando le richieste dei piloti.

In tal senso, fondamentale sarà anche la riduzione del carico aerodinamico complessivo, quello che permette alle monoposto di essere più guidabili possibile: la percentuale è stimata tra il 15 e il 30% e, per far sì che ciò accada, i tunnel del fondo che generavano l’effetto suolo - caratteristica centrale delle monoposto appena andate in pensione - saranno rimossi.

La riduzione, poi, comporterà anche una diminuzione della resistenza aerodinamica pari al 55%, un aspetto che sulla carta dovrebbe consentire alle monoposto di viaggiare ravvicinate senza il solito problema dell’aria sporta, chiave per rimanere incollati alla vettura che si vuol sorpassare.