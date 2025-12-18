Sentito Alberto Puig sul 2025 e il futuro di Honda? Sembra un promessa per Marc Marquez (e la RC213V del 2027 è già pronta)

Secondo Puig, “è stato un anno di lavoro molto duro, ma ci sono stati dei progressi, questo è chiaro”. Dopo stagioni disastrose, la squadra è riuscita a sfruttare in modo più efficace le concessioni tecniche previste dal regolamento, sviluppando meglio la RC213V rispetto al passato anche e soprattutto grazie al lavoro di Romano Albesiano. “Se mi chiedete un’opinione personale – ha aggiunto Puig - abbiamo fatto un grande miglioramento nel motore”. La convinzione di partenza? Avere velocità di punta è fondamentale per essere competitivi.

“In MotoGP se non hai velocità è complicato anche solo provare a superare. Abbiamo dato ai piloti più cavalli e penso che lo abbiano veramente apprezzato”.– spiega - Questi aggiornamenti tecnici hanno permesso a Honda di tornare sul podio e di vivere momenti di soddisfazione. “Non possiamo dimenticare la vittoria di Johann Zarco a Le Mans, che è stata davvero impressionante”. – ha detto ancora Puig -Impressionante, ma non unica dal punto di vista della gioia del box, visto che comunque ci sono stati altri risultati positivi raccolti con gli altri piloti in vari GP.