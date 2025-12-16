Jorge Martín che piange e parla della morte è il nuovo Marc Marquez? Lo speciale “From Heaven to Hell” della Dorna sembra portarci lì

Martín ne esce da uomo, con qualche lacrima in diretta e una dignità fuori programma: “Non è sbagliato raccontare di avere avuto dei dubbi”, gli suggerisce Antonio Boselli prima dell’incontro con i giornalisti. E così Jorge racconta la sua versione e non c’è che da applaudirlo. Poi però arriva il Giappone, Martín sbaglia la staccata della Sprint, butta fuori Bezzecchi e si infortuna nuovamente, stavolta alla clavicola. A fine anno avrà tagliato il traguardo di 4 GP, lo stesso numero degli infortuni subiti.



Lo speciale è ben fatto, anche se risolve la seconda metà di stagione in quattro minuti. Il punto è che a vedere questo Jorge Martín viene da pensare che da lui, nel 2026, potremmo vedere una rinascita di alto livello, roba alla Marc Marquez. Certo, Marc ha spalato fango per quattro anni dopo aver già vinto 8 titoli mondiali, eppure la motivazione che muove piloti così è la stessa. Jorge si è sentito deperire in un letto d’ospedale mentre gli altri correvano, ha pensato alla morte e ha visto il compagno di squadra prendersi le vittorie e la stima del paddock. Ma in termini di talento Jorge può farcela, può spingere fino a produrre un comeback micidiale e giocarsi ancora una volta il titolo. In breve, nel 2026 può essere il nuovo Marc Marquez. Chissà nel frattempo dove arriverà quello vecchio.