Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, è davvero la fine? Il divorzio è ancora caldo e sembra già che i due possano tornare a lavorare assieme

Con un post sui social per ciascuno, finisce la favola. Da un lato Carlitos, che con Juanki ha realizzato i sogni di una vita, crescendo dentro e fuori dal campo. Dall’altro, l’ex Mosquito, la gratitudine per tutte le persone che lo hanno accompagnato e per essere stato parte di un qualcosa di così speciale. Per entrambi, una eredità importante fatta di grandi soddisfazioni e momenti difficili, di quelle che lasceranno per sempre un segno. Dopo più di sette anni assieme, in fondo, prendere due strade separate non è facile, ma dietro a una scelta di questo calibro si celano motivazioni precise che forse emergeranno ai primi microfoni di Melbourne, se non prima, o forse mai. Certo è che da parte di Ferrero la volontà ci fosse, e non possiamo che presumere che sia stato Alcaraz a mettere un punto al rapporto professionale, o che ci siano stati degli impedimenti di altra natura che abbiano impedito al coach di una vita di dire sì all’anno prossimo.

Parlare di rapporti personali finiti, in un ambiente come lo sport dove l’entourage diventa una seconda famiglia, è impossibile. Del resto, lo stesso Ferrero non ne fa tesoro: “sono certo che i bei ricordi e le brave persone finiscano sempre per ritrovarsi”. Così, la parola fine è vera quanto un match point annullato: sembra tutto deciso, e invece il gioco continua. Un legame può terminare sulla carta, ma a conti fatti prosegue nello spirito, perché il lascito di un allenatore resta per sempre custodito nel gioco e nella mente del tennista che ha accompagnato.