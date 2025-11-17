“Tutto porta a questo”: Jannik Sinner, doccia di champagne per lavare via il Clostebol e la dura legge di Carlos Alcaraz

Un anno cominciato nel migliore dei modi, con la difesa del titolo a Melbourne. Un successo che scontato non lo è mai, nel tennis, e che nella sua straordinaria bellezza ha inevitabilmente alzato le aspettative nei confronti di un ragazzo che da anni ormai porta il giogo di una Nazione intera sulle spalle. A febbraio il caso Clostebol diventa incubo nella realtà, sono tre i mesi bui di squalifica che l’altoatesino accetta, un’attesa che finisce nell’abbraccio degli Internazionali d’Italia. Nessuno sapeva cosa aspettarsi, il binomio ‘stop forzato’ e ‘atleta’ non sono mai andati d’amore e d’accordo, ma sembra che nell’universo Jannik le regole seguano un iter tutto loro. È finale. Persa, ma è finale.

Il Roland Garros come Roma vede l’altoatesino e Carlos Alcaraz scontrarsi in una delle partite più straordinarie dell’anno e, perché no, anche degli ultimi tempi. Cinque ore e mezza di un tennis da incorniciare, una prova che sarà difficile da eguagliare e che i tifosi più nostalgici custodiranno nel cuore, con il pensiero rivolto ai grandi Roger e Rafa. Tre i match point annullati dallo spagnolo, o persi dall’altoatesino, questione di punti di vista. Tre i momenti che per un attimo hanno portato Sinner a un passo dalla leggenda, sulla terra rossa del Philippe Chatrier. Jannik consegna lo scettro a colui che è stato più incisivo e, seduto a bordo campo con le mani sul volto, ingoia il boccone più amaro di tutti, quel 5-3, 40-0 al quinto.

A Wimbledon, è un’altra storia. Ritorna e affronta i fantasmi di un passato che brucia ancora. Sono tre i set vinti nettamente dall’allora numero #1, ai danni di un Carlos Alcaraz che del Centre Court ne era il più recente difensore. Alza le braccia al cielo, verso chi lo accompagna in questo pazzo viaggio che è l’ATP Tour, e poi si china a terra, Jannik, sorretto dalla sua Head. Forse il momento più significativo, una liberazione spontanea da tutto quello che era stato Parigi e a cui Londra aveva finalmente messo la parola fine.